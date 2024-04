Yellen diz que EUA estão trabalhando para mitigar riscos à economia global

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta terça-feira que o crescimento econômico do país mais forte do que o esperado ajudou a impulsionar a economia global, e que Washington está trabalhando para mitigar os riscos remanescentes para a perspectiva global e garantir um crescimento sustentável no longo prazo.

Em comentários preparados para uma coletiva de imprensa, Yellen disse que o mercado de trabalho dos EUA está notavelmente saudável e que a inflação caiu significativamente em relação ao seu pico, embora haja mais trabalho a ser feito.

Ela disse esperar que a economia dos EUA continue a sustentar a economia global, mas reconheceu que a recuperação global é desigual e que riscos permanecem.

"Desde o início do governo, o presidente (Joe) Biden deixou claro que o isolacionismo norte-americano havia acabado", disse Yellen.

"Portanto, embora esperemos que a força econômica dos Estados Unidos continue a sustentar o crescimento global, também temos nos envolvido com o mundo para mitigar os riscos de curto prazo e apoiar o crescimento sustentável de longo prazo."

Esse trabalho continuará nas reuniões de primavera desta semana do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, onde Yellen se reunirá com autoridades da China, Coreia do Sul, Japão, Reino Unido e muitos outros países.

Yellen disse que levantou preocupações com as autoridades chinesas durante sua visita a Guangzhou e Pequim neste mês sobre os riscos que o excesso de capacidade de produção representa para os Estados Unidos e para a economia global.

Nesta semana, ela disse que as autoridades norte-americanas e chinesas realizarão reuniões dos Grupos de Trabalho Econômico e Financeiro, que se concentrarão no combate à lavagem de dinheiro e no crescimento equilibrado.

Yellen disse que também planeja trabalhar com o Brasil, atualmente na presidência do G20, inclusive em uma revisão do arcabouço global de financiamento climático.

Os Estados Unidos também continuarão pressionando por reformas no Banco Mundial e em outros bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs) para expandir sua capacidade de empréstimo a fim de ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as mudanças climáticas, pandemias e outros desafios que representam riscos ao crescimento global.

"Nenhum país pode lidar com essas questões sozinho, e as ações bilaterais também não são suficientes, por isso pressionamos por ações decisivas e coordenadas", disse ela.

Yellen disse que o Banco Mundial e outros bancos multilaterais de desenvolvimento fizeram um progresso significativo, aumentando a capacidade de empréstimo na próxima década em 200 bilhões de dólares com o alongamento responsável dos balanços patrimoniais e outros 50 bilhões de dólares com aumentos de capital no Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento e no Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(Reportagem de Andrea Shalal)