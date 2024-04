Wall Street fecha com tendências mistas após declarações do presidente do Fed

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (16) após declarações cautelosas do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre as taxas de juros.

O Dow Jones ganhou 0,17%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,12% e o S&P 500 perdeu 0,21%.

Baixar a inflação será uma batalha mais longa do que o esperado, admitiu o presidente do Fed, Jerome Powell, reduzindo assim as chances de um próximo corte nas taxas de juros nos Estados Unidos.

Wall Street superou vários obstáculos, começando com um novo pico de tensões no Oriente Médio.

Segundo o Jerusalem Post, o Exército de Israel desenvolveu um plano de resposta ao ataque iraniano contra o território israelense no sábado. O jornal indicou que ainda não há data para o lançamento.

Além disso, as taxas dos títulos do Tesouro subiram. Os títulos de 10 anos rendem 4,69%, o máximo em cinco meses. Taxas altas prejudicam a bolsa, cujas empresas dependem do crédito para se desenvolver.

O mercado também recebeu novas declarações cautelosas do presidente do Fed.

"Os últimos dados claramente não nos deram maior confiança, e em vez disso mostraram que é provável que leve mais tempo do que o esperado para alcançar essa confiança", disse Powell em um evento em Washington nesta terça.

"Dito isso, acreditamos que a política [monetária] está bem posicionada para lidar com os riscos que enfrentamos", acrescentou.

O objetivo do Fed é uma inflação anual de 2%. Mas nos últimos três meses, o ritmo de aumento dos preços tem crescido, e com esses dados, diminui a possibilidade de um corte nas taxas de juros, muito esperado pelos mercados.

A inflação em 12 meses nos Estados Unidos ficou em 3,5% em março, ante 3,2% em fevereiro, segundo dados oficiais.

"No momento, dada a força do mercado de trabalho e os avanços na inflação até agora, é apropriado deixar a política restritiva continuar fazendo o seu trabalho e deixar que os dados e a perspectiva nos guiem", acrescentou Powell.

Para Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, os operadores "já incorporaram nos preços boa parte dos elementos que os preocupam".

Entre os destaques do dia, o Bank of America caiu (-3,53%) apesar de resultados melhores do que o esperado, e o Morgan Stanley (+2,47%) seguiu a tendência oposta.

A Tesla (-2,71%) atingiu seu mínimo em quase um ano, afetada pela concorrência chinesa.

