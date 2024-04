Tesla anuncia demissões em massa e reduz produção após vendas frustrantes

A Tesla anunciou demissões em massa, com o desligamento de mais de 10% do seu quadro atual de trabalhadores, após a desaceleração das vendas de seus carros elétricos no primeiro trimestre de 2024.

Crise na Tesla

A marca norte-americana de carros elétricos comandada por Elon Musk relatou números considerados "decepcionantes" por analistas e investidores.

Potencialmente, 15 mil funcionários em todo o mundo devem ser demitidos pela Tesla - maior número dos últimos anos. A marca demitiu 2% de seu quadro de funcionários em 2017, 9% em 2018, 7% em 2019 e cerca de 3% em 2022.

Antes do anúncio das demissões, a Tesla desacelerou a produção em várias fábricas, incluindo Xangai, na China - sua fábrica mais eficiente.

Na fábrica do Texas nos EUA, a montadora também encurtou os turnos de produção do Cybertruck recentemente. Normalmente, a linha do Cybertruck trabalhava em turnos de 12 horas - das 6h às 18h e das 18h às 6h. Porém, estes turnos foram reduzidos para 11 horas de dia e 10h30min à noite.

