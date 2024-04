Técnico da Itália convoca Egonu para Liga das Nações de vôlei

ROMA, 16 ABR (ANSA) - O técnico da seleção italiana feminina de vôlei, Julio Velasco, convocou a jogadora Paola Egonu para os primeiros compromissos válidos pela Liga das Nações.

Com o objetivo de se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris, a Azzurra vai com tudo para a primeira fase da competição em Antália, onde pegará Polônia, Alemanha, Bulgária e Turquia entre os dias 14 e 18 de maio.

Seleção melhor classificada no ranking mundial entre as que ainda não se garantiram nas Olimpíadas, a Itália terá Egonu em seu plantel, bem como Caterina Bosetti, da AGIL, Monica De Gennaro, do Imoco, e Alessia Orro, da Pro Victoria Monza.

Algumas peças voltaram para a Azzurra, mas outras foram esquecidas pelo novo comandante, como Cristina Chirichella e Ofelia Malinov.

Velasco sempre defendeu a presença de Egonu na seleção, tanto que o treinador foi claro em uma entrevista ao Messaggero que a atleta seria titular no lugar da oposta Ekaterina Antropova.

A relação entre Egonu e o ex-treinador da seleção Davide Mazzanti foi interrompida logo depois da derrota para o Brasil na semifinal do Mundial. Ela não foi muito utilizada pelo comandante e chegou até ficar de fora de algumas convocações.

(ANSA).

