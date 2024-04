Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília mobiliza PM e bombeiros

Autoridades do Distrito Federal foram acionadas para uma suspeita de bomba no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã de hoje.

O que aconteceu

Área do estacionamento do aeroporto foi isolada, informaram os bombeiros. O local no qual a suposta bomba estaria fica no estacionamento externo do aeroporto, próximo a uma locadora de veículos.

"Pacotes suspeitos foram localizados", diz polícia. Em nota, a PM informou que o acionamento foi feito às 9h30 e que dois pacotes suspeitos foram isolados, sem riscos para os demais passageiros.

Voos operam normalmente, segundo painel do aeroporto. Em consulta online feita às 11h, é possível ver que não houve cancelamento de voos e que as operações de pouso e decolagem seguem normalmente.

O UOL buscou a Inframérica, concessionária responsável pelo aeroporto. O espaço será atualizado tão logo haja posicionamento.