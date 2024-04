Sakamoto: PF precisa responder se joias financiariam outros atos golpistas

Falta à Polícia Federal dizer se a venda das joias sauditas teria como destino o financiamento de outras atividades golpistas, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (16).

Essa discussão das joias não é simplesmente uma historinha triste, mas ao mesmo tempo pitoresca. Ela se conecta com outras investigações. O dinheiro que seria reunido a partir dessas vendas iria, muito provavelmente, para ajudar a manter Jair Bolsonaro quando ele estava refugiado nos Estados Unidos.

A questão que a polícia precisa responder é se, além da manutenção de Bolsonaro, o dinheiro dessas joias também seria usado para financiar outros processos golpistas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, os indícios de que o general Mauro Lourena Cid usou a estrutura da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e de Investimentos) em Miami no esquema de venda das joias dadas de presente a Bolsonaro complicam ainda mais a situação do ex-presidente.

Enquanto isso, descobrimos que o general Mauro Lourena Cid, condecorado e respeitado nas fileiras das Forças Armadas, não só era um camelô de joias surrupiadas do Brasil como também utilizou a estrutura pública da Apex como depósito.

Com tudo isso, vemos que o slogan de Bolsonaro, em vez de 'Pátria amada, Brasil' que ele usou durante seus quatro anos na presidência, muito caberia 'Vendo tudo do Brasil' . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.