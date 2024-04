ONU lança pedido de doações de 2,8 bilhões de dólares para Gaza e Cisjordânia

A ONU lançará um apelo, nesta quarta-feira (17), por 2,8 bilhões de dólares (14,4 bilhões de reais na cotação atual) em doações para ajudar a população palestina em Gaza e na Cisjordânia em 2024, informou nesta terça-feira (16) o chefe do escritório humanitário da ONU nos Territórios Palestinos.

"Amanhã publicaremos o pedido de doações até o final do ano, juntamente com a comunidade humanitária, solicitamos 2,8 bilhões de dólares para ajudar 3 milhões de pessoas identificadas na Cisjordânia e em Gaza", disse Andrea De Domenico durante uma videoconferência de imprensa.

"Obviamente 90% é para Gaza", disse De Domenico, que sublinhou que o plano para este ano estava inicialmente fixado em 4 bilhões de dólares (20,7 bilhões de reais), mas foi reduzido para 2,8 bilhões devido à limitação do acesso de Israel à ajuda humanitária na região.

Poucos dias depois do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro e do início da ofensiva de retaliação israelense na Faixa de Gaza, a ONU lançou um apelo inicial de doações para enfrentar a emergência no valor de 294 milhões de dólares (1,5 bilhão de reais).

O apelo foi modificado no início de novembro para aumentar para 1,2 bilhão de dólares (6,2 bilhões de reais) para cobrir as necessidades mais urgentes de 2,7 milhões de pessoas nos Territórios Palestinos (2,2 milhões em Gaza, 500 mil na Cisjordânia) até o final de 2023.

