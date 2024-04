Nova trava complica ação de bandidos em onda de furto de faróis de carrões

Embora não sejam os únicos fáceis de desencaixar e levar, os faróis da Porsche se tornaram símbolos da exposição a furtos. Com mecanismo de encaixe e desencaixe, as peças não exigem muito tempo para serem retiradas e viraram alvo dos bandidos. Uma oficina de São Paulo, porém, criou uma solução que dificulta esse tipo de ação relâmpago.

"O objetivo é dificultar o furto rápido que normalmente é feito em poucos segundos. Com a trava, o ladrão colocará a ferramenta para sacar o farol (que é muito simples) e não vai conseguir. Estará travado e só conseguirá furtar (com muita dificuldade) se arrebentar o para-choque e o farol. Isso levará tempo e chamará atenção, eles não vão correr esse risco. Atualmente, eles roubam, pois sabem que é muito fácil e rápido", diz Brunno Guimarães, dono da oficina que criou o dispositivo antifurto.

O trabalho leva de três a quatro horas e a cobrança média é de R$ 1.500 a R$ 2.000 o par. Não é caro diante do fato que um farol pode custar mais de R$ 20 mil. O processo é cuidadoso e mexe com travas.

"Primeiro desmontamos a frente do carro (para-choque dianteiro completo e faróis) e adaptamos uma trava de ferro que é parafusada na parte de baixo da lata, onde se encaixa o farol, e na base do farol, deixando-os travados. Observação: os furos na parte da lata são feitos com uma furadeira", explica Brunno.

Onda de furtos chegou ao Brasil

Relatos de furto de faróis de carros de luxo têm aparecido com frequência nas redes sociais, evidenciando um problema que afeta desde anônimos até famosos.

Flagras captados por câmeras de segurança mostram ladrões levando em poucos segundos o equipamento - aparentemente, uma chave de fenda é a única ferramenta da qual eles precisam para levar os faróis.

Em 2022, o ator e empresário Felipe Titto já foi vítima: um dos faróis do seu Porsche 911 foi danificado durante tentativa de furto enquanto permanecia estacionado na rua.

Em consulta a uma oficina especializada em automóveis da Porsche em São Paulo, UOL Carros obteve a confirmação: a quantidade de atendimentos a proprietários de carros da marca, cujos veículos tiveram os faróis removidos, tem sido grande.

Fazendo-se passar por cliente, solicitamos orçamento do farol esquerdo de um Porsche Cayenne V6 2019. "Foi furto ou batida?", questionou prontamente o funcionário, evidenciando que esse problema tem sido frequente entre clientes da marca.

Segundo ele, a instalação da peça geralmente é custeada pela seguradora - ou seja, esse tipo de sinistro costuma ser coberto pela apólice contratada por donos de Porsche. O item, acrescenta, é levado após a quebra de uma trava que o conecta à carroceria.

Outro Porsche ficou sem os faróis enquanto estava estacionado no Brasil; equipamento custa uma fortuna Imagem: Reprodução

O preço do farol deixa clara a razão pela qual ele é tão visado: o esquerdo, do modelo citado acima, sai aproximadamente por R$ 48 mil.

O prejuízo pode ficar ainda maior se o chicote tiver sido danificado, pois o componente custa cerca de R$ 3.000 - vale destacar que esses valores não incluem a mão de obra.

