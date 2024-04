Naufrágio no norte da Índia deixa quatro mortos e 19 desaparecidos

Quatro pessoas morreram e 19 estão desaparecidas após o naufrágio nesta terça-feira (16) de um barco em um rio da região da Caxemira, norte da Índia, informaram as autoridades.

Entre os desaparecidos estão várias crianças que seguiam para a escola quando a embarcação virou no rio Jhelum, na cidade de Srinagar.

"Temos quatro mortos na tragédia", declarou Muzaffar Zargar, diretor do principal hospital da cidade.

Ao menos 26 pessoas estavam na embarcação no momento do acidente, afirmou uma fonte do governo local que pediu anonimato.

O nível do rio subiu após vários dias de chuva no vale da Caxemira, no Himalaia.

Testemunhas afirmaram que a força do rio provocou o rompimento de uma corda utilizada para guiar o barco, que não tinha motor.

Na região, muitos trabalhadores e estudantes utilizam botes para atravessar o rio durante a manhã e evitar o tráfego intenso nas rodovias.

