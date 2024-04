Musiala-Saka, um duelo de jovens talentos em busca da vaga nas semis da Champions

Bayern e Arsenal terão, respectivamente, Jamal Musiala (21 anos) e Bukayo Saka (22 anos), grandes esperanças do futebol europeu, nesta quarta-feira às 16h (horário de Brasília), em Munique, no jogo de volta das quartas de final, em busca de classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

Após um jogo de ida intenso e espetacular, cheio de alternativas e que terminou com um empate em 2 a 2, tudo está em aberto neste duelo cujo vencedor enfrentará nas semifinais o Manchester City ou o Real Madrid.

Destronado pelo Leverkusen na Bundesliga, o Bayern vê a principal competição europeia como a sua salvação nesta temporada. Porém, o gigante bávaro, seis vezes campeão europeu, não chega às semifinais desde o seu último título, em 2020.

"O mais importante para nós é que ainda temos a oportunidade de transformar a nossa temporada numa grande temporada", disse o atacante inglês do Bayern, Harry Kane, nesta terça-feira.

Naquela época, Jamal Musiala ainda era 'Bambi', apelido que ganhou em sua adolescência.

O atacante nascido em Stuttgart, que foi morar na Inglaterra com a família ainda criança, sempre deu sinais de sua precocidade: na equipe sub-18 do Chelsea aos 15 anos, jogador do Bayern e capitão da seleção sub-17 da Inglaterra (no qual jogou com os atuais 'Gunners', o goleiro Aaron Ramsdale e o atacante Eddie Nketiah) aos 17 anos, e convocado para a seleção alemã aos 18.

Desde então, não parou de ganhar destaque no jogo do Bayern, encerrando a temporada 2022-2023 com um gol aos 88 minutos em Colônia que garantiu o décimo primeiro título consecutivo da Bundesliga, tornando-se um ídolo do clube com apenas 20 anos.

Freado no início da temporada por causa de uma lesão, teve um ótimo desempenho no mês de março com quatro gols e três assistências no campeonato e duas assistências pela seleção nacional.

Do lado oposto, Bukayo Saka tem apenas 22 anos, mas possui uma vasta experiência tanto na Premier League (165 jogos) quanto na seleção inglesa (32 jogos).

- Primeiro assalto para Saka -

Ele só precisava brilhar na Liga dos Campeões para poder se sentar à mesma mesa junto com os melhores jogadores do continente. E agora ele pode se orgulhar disso.

O londrino ainda não tinha estreado pelo time principal do Arsenal, o clube que o revelou, quando os 'Gunners' disputaram pela última vez a mais prestigiada competição europeia, em 2017.

E foi exatamente por esta falta de experiência no mais alto nível, que o ex-zagueiro da seleção inglesa Rio Ferdinand não o incluiu no grupo de jogadores "de classe mundial" em fevereiro.

"Acho que o Saka foi incrível", mas "ele não fez isso na Liga dos Campeões, certo?"

O camisa 7 dos 'Gunners' respondeu a essas palavras com uma melhoria substancial no seu jogo e em seus números.

Foi um pesadelo para a defesa do Porto e converteu seu pênalti na partida de volta das oitavas de final (1-0; 4-2 nos pênaltis), apesar da enorme pressão nas costas.

Contra o Bayern, na ida, abriu o placar nos primeiros 15 minutos em que foi um pesadelo para Alphonso Davies (recebeu um cartão amarelo aos 9 minutos e vai ficar de fora da partida de volta). E venceu o duelo à distância contra Musiala, que foi mais discreto.

Antes de voltar à Alemanha, Saka participou de oito gols (quatro marcados e quatro assistências) nos primeiros oito jogos na principal competição de clubes do futebol europeu.

Em caso de vitória nesta quarta-feira, o jogador inglês ficaria ainda mais perto de Wembley, estádio da final, com quem tem contas a acertar. Foi no lendário estádio que ele errou o pênalti na final da Eurocopa perdida para a Itália (1-1; 3-2 nos pênaltis) em 2021.

Saka tem diante de si o desafio de dar ao Arsenal a primeira Liga dos Campeões da sua história, em casa. Em Munique, Musiala tentará ajudar o Bayern a quebrar a barreira das quartas de final nas últimas temporadas; 2021 (derrota para o PSG), 2022 (para o Villarreal) e 2023 (para o Manchester City).

