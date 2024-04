Mulher leva idoso morto para sacar empréstimo em banco no RJ: 'Assina'

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher tentando sacar um empréstimo em uma agência bancária no Rio de Janeiro, acompanhada de um idoso que está morto. Na imagem, ela chama o homem de "tio" e pede que ele assine um documento.

O que aconteceu

O caso aconteceu em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (16). A mulher aparece no vídeo, feito por funcionários da agência, segurando o braço e a cabeça do idoso, de 68 anos, e pedindo que ele assine o documento.

Mulher tentava concluir um empréstimo de R$ 17 mil. O valor já havia sido pré-aprovado em nome do idoso morto, segundo o Jornal Nacional (TV Globo).

O homem estava em uma cadeira de rodas. "Tio Paulo, está ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, tem que ser o senhor. O que eu posso fazer, eu faço", disse a mulher, no vídeo.

Em um momento, ela pergunta às funcionárias do banco se elas viram o idoso segurar a porta, para mostrar que ele pode assinar o documento. "Não vi", respondem.

Uma das funcionárias diz que o homem não está bem, mas a suposta sobrinha rebate: "Mas ele é assim mesmo". A mulher, então, pergunta se ele quer ser levado a uma unidade de saúde: "Se o senhor não ficar bem, vou te levar pro hospital. O senhor quer ir pra UPA [Unidade de Pronto Atendimento] de novo?".

As funcionárias da agência bancária acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Elas imaginaram que o idoso estava passando mal, informou o delegado Fábio Souza à CNN Brasil e à TV Globo. Porém, ao chegarem ao local, os profissionais da saúde constataram que o homem estava morto e, aparentemente, o óbito teria ocorrido há algumas horas, indicando que ele já teria entrado no banco morto.

A mulher foi levada à delegacia no início da noite, onde presta esclarecimentos sobre o caso. Segundo o delegado, os dois realmente têm um grau de parentesco, mas ela deve ser presa em flagrante.

Corpo do idoso foi levado ao IML (Instituto Médico Legal). "O principal é a gente continuar a investigação para identificar demais familiares e saber se ele estava vivo quando esse empréstimo foi realizado", acrescentou o delegado.

O Itaú, responsável pela agência bancária onde ocorreu o caso, afirmou que colabora com as autoridades.