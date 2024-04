Milão inaugura 62ª edição do Salão do Móvel

MILÃO, 16 ABR (ANSA) - A 62ª edição do Salão do Móvel de Milão foi oficialmente aberta nesta terça-feira (16), na tradicional Rho Fiera, em cerimônia repleta de autoridades italianas.

Neste ano, o evento contará com mais de 1.950 expositores de 35 países, 185 marcas, incluindo estreantes. O principal foco será o design de cozinhas e banheiros.

A edição também será marcada pela venda de um bilhete especial para estudantes por 15 euros e o aniversário de 25 anos do SaloneSatellite, além de uma proposta cultural difundida entre a qual se destaca a "Interiors by David Lynch. A Thinking Room", desenhada por David Lynch, o famoso diretor do inconsciente.

"O Salão do Móvel hoje mais do que nunca é uma cidade intercontinental. Para esta edição, evolução é a palavra-chave que fala sobre as nossas empresas e é também a chave para reagir a um momento tão complexo", destacou a presidente do evento, Maria Porro, durante a cerimônia.

Segundo ela, a mostra "foi o primeiro evento internacional presencial depois da pandemia" e, portanto, espera que seja "um grande sucesso, também para as exposições bienais de cozinhas e banheiros".

Além de Porro, a inauguração contou com a presença dos ministros das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, do Turismo, Daniela Santanchè, do prefeito de Milão, Giuseppe Sala, e do governador da Lombardia, Attilio Fontana.

Também estiveram presentes o presidente da Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, e o líder do Federlegnoarredo, Claudio Feltrin, que afirmou que o evento acontece "com produtos de alta qualidade, respeitando o planeta e uma grande plataforma de networking de negócios".

"A palavra sustentabilidade contém o desafio do futuro sobre o qual não podemos recuar. Estamos sensibilizando as empresas para isso, especialmente no que diz respeito aos jovens", concluiu ele. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.