Incêndio atinge prédio histórico da Bolsa de Valores de Copenhage

O edifício histórico da antiga Bolsa de Copenhague, datado do século XVII, amanheceu em chamas nesta terça-feira (16) e sua icônica agulha desabou no incêndio, constatou uma jornalista da AFP. Até o momento não há informações sobre vítimas.

Os serviços de resgate dinamarqueses estão no local, com caminhões de bombeiros cercando o prédio que hoje abriga a Câmara de Comércio da Dinamarca, perto do Parlamento.

O incêndio começou na manhã de terça-feira, segundo a jornalista da AFP, que viu a agulha de 54 metros de altura do prédio desaparecer nas chamas.

"Devido a um incêndio em Børsen, estamos massivamente presentes no centro de Copenhague", disse a polícia da capital nas redes sociais, especificando que partes da cidade foram bloqueadas para o tráfego.

"Estamos diante de um espetáculo terrível", reagiu a Câmara de Comércio da Dinamarca Dansk Erhverv nas redes sociais. "A Bolsa está em chamas. Pedimos a todos que se afastem da área ao redor de Slotsholmen. Os bombeiros estão no local".

Encomendada pelo rei Christian IV, a Bolsa de Copenhague foi construída entre 1619 e 1640, sendo um dos edifícios mais antigos da cidade.