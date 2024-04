Homem anuncia suicídio no TikTok e é salvo pela polícia italiana

VILLA SAN GIOVANNI, 16 ABR (ANSA) - A polícia italiana impediu que um homem de 48 anos cometesse suicídio após ele ter feito uma transmissão ao vivo no TikTok.

O indivíduo, que não teve sua identidade revelada pelas autoridades, anunciou na rede social que iria tirar a própria vida, mas as forças de ordem foram alertadas e conseguiram fazer o homem desistir de suas intenções.

De acordo com a imprensa local, os agentes o encontraram no momento em que ele segurava uma faca contra sua própria garganta dentro de um carro.

Os policiais, que aproveitaram a janela aberta para agarrar e bloquear as mãos do homem, informaram que ele queria se suicidar em virtude do recente término de relacionamento com a companheira.

Após ser tranquilizado pela polícia, o homem foi levado ao hospital para passar por exames. (ANSA).

