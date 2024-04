Hezbollah reivindica ataque de drones em Israel

ROMA, 16 ABR (ANSA) - O movimento Hezbollah reivindicou nesta terça-feira (16) a responsabilidade de um ataque com "dois drones armados" do Líbano contra posições israelenses no norte do território liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Em comunicado, o grupo indicou que seus combatentes realizaram "um ataque aéreo com drones suicidas sobre Beit Hillel, atingindo as plataformas de lançamento do 'Domo de ferro' e seu contingente".

De acordo com as autoridades israelenses, três pessoas ficaram feridas na explosão no norte do país.

A ofensiva ocorre depois que um ataque aéreo israelense realizado no sul do Líbano matou um representante militar do Hezbollah, identificado como Abu Jaafar Baaz, no carro em que ele viajava na cidade de Ayn Baal, informou a mídia de Beirute.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) destacaram que "Baaz serviu como oficial superior e veterano em muitos cargos na ala militar do Hezbollah e atualmente era comandante de brigada".

Entre as suas atividades "está a promoção e planejamento de lançamentos de foguetes e mísseis antitanque a partir da zona costeira do Líbano". Além disso, "organizou e planejou vários ataques terroristas contra Israel". (ANSA).

