FMI adverte que riscos financeiros persistem em meio a "pouso suave"

Por Pete Schroeder

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) está alertando contra a erexuberância exagerada dos mercados, num momento em que os investidores esperam que os bancos centrais consigam um "pouso suave" em sua batalha contra a inflação que já dura anos.

Em seu último Relatório Semestral sobre a Estabilidade Financeira Global, o FMI observou que os mercados se tornaram "bastante otimistas" desde a edição de outubro, quando os investidores ainda estavam se recuperando da turbulência no setor bancário.

Agora, os riscos de baixa estão recuando, mas o FMI adverte contra a complacência, observando que as valorizações exageradas em várias classes de ativos, as tensões geopolíticas e o aumento dos níveis de endividamento podem representar problemas se os bancos centrais tiverem que manter as taxas mais altas por mais tempo para conter a inflação persistente.

"A confiança em um pouso suave para a economia global está crescendo", escreveu o FMI em seu relatório. "No entanto, o fato de a inflação global permanecer persistentemente acima dessas metas pode desafiar essa narrativa e desencadear instabilidade."

Especificamente, o FMI disse que os banqueiros centrais e outras autoridades precisam agir com cautela à medida que a inflação diminui e recuar contra "expectativas excessivamente otimistas do ritmo da desinflação e da flexibilização da política monetária".

O relatório chega dias depois que números de inflação mais fortes do que o esperado reduziram as esperanças de que o Federal Reserve poderia começar a cortar os juros em breve.

"O principal risco é até que ponto os bancos centrais, especialmente nos EUA... podem, de fato, acabar não realizando os cortes", disse Fabio Natalucci, vice-diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI.

"GOLPE TRIPLO"

Embora haja riscos, o FMI constatou que o setor bancário em geral se estabilizou um pouco desde a turbulência de 2023. Ele ainda advertiu que há uma "cauda de bancos fracos" em todo o mundo que merece ser observada de perto.

Ao todo, os bancos que detêm cerca de 19% dos ativos bancários globais violaram pelo menos três das cinco principais métricas de risco que o FMI acompanha como indicador da saúde dos bancos, sendo que a maioria dessas empresas se encontra nos EUA ou na China.

Além disso, o relatório observou que há mais de 100 bancos, que representam cerca de 3% dos ativos do sistema bancário, que estão lutando contra um "golpe triplo" de tensões. Essas empresas têm alta concentração em imóveis comerciais, grandes perdas não realizadas em relação às suas reservas de capital e mais de 25% de seus depósitos não são segurados.

Natalucci disse que o sistema bancário em geral parece estar bem posicionado para resistir ao estresse previsto no setor de imóveis comerciais, onde os tomadores de empréstimos ainda estão enfrentando dificuldades. Entretanto, empresas específicas com exposição particularmente alta podem sofrer pressão, já que o declínio nos preços dos imóveis comerciais é o mais acentuado em décadas e foi parcialmente compensado por uma economia relativamente forte até o momento.

O relatório de abril também marcou a primeira vez em que o FMI destacou os ataques cibernéticos como um risco à estabilidade financeira, observando que o risco de "perdas extremas" aumentou, já que as empresas financeiras viram suas perdas subirem de milhões para bilhões nos últimos anos.

Embora nenhum incidente cibernético tenha se mostrado uma ameaça ao sistema geral até o momento, o FMI alertou que a frequência dos ataques está aumentando significativamente, com o número de ataques quase dobrando desde antes da pandemia da Covid-19.