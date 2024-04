EUA solicita painel do T-MEC por 'disputa trabalhista' em call center no México

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (16), que solicitaram o segundo painel de resolução de litígios no âmbito do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) por uma "disputa trabalhista" em um call center no México.

Em janeiro, os Estados Unidos pediram ao governo mexicano que analisasse se o direito à liberdade de associação e de negociação coletiva é negado aos trabalhadores do call center "Atento Servicios" na cidade de Pachuca de Soto, em Hidalgo (centro-leste).

Os dois países resolveram "violações dos direitos trabalhistas" em 17 ocasiões, informou o Gabinete da Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) em um comunicado.

Mas "não conseguimos fazê-lo neste caso, portanto os Estados Unidos determinaram que é apropriado solicitar um painel para verificar a conformidade da instalação com as leis trabalhistas mexicanas", acrescenta.

O governo do presidente americano, Joe Biden, solicitou a formação de um painel do Mecanismo Trabalhista de Resposta Rápida.

Washington afirma que em dezembro de 2023 recebeu uma denúncia do Sindicato das Operadoras de Telefonia da República Mexicana, alegando que a "Atento Servicios" interferiu, inclusive ameaçando e demitindo trabalhadores, em retaliação pela realização de atividades de organização sindical.

Ao final de um processo de revisão, o México concluiu que houve uma negação de direitos, mas determinou que a "Atento Servicios" tomou medidas para remediá-la.

