Embaixador da Coréia do Sul faz performance em samba do Rio

O embaixador da Coréia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, esteve presente e cantou em um dos sambas mais famosos do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15).

O que aconteceu

O diplomata fez uma participação no Samba do Trabalhador. Este é um dos maiores da cidade e recebe shows toda segunda-feira, no Clube Renascença, no Andaraí, zona norte do Rio.

Ele cantou uma sequência de músicas, incluindo ''Trem das Onze'', de Adoniram Barbosa. Ele subiu ao palco de roupa social, animado e com a letra na ponta da língua, acompanhado do Moacyr Luz e dos músicos que se apresentavam na noite.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram Lim Ki-mo soltando a voz e surpreendendo o público. ''Se já foi coreano um dia, ele nem se lembra, o DNA agora é 100% brasileiro'', escreveu uma usuária do Instagram. ''Não acredito nisso! O samba une tudo a todos'', comentou outro.

Outras apresentações

O embaixador já fez outras aparições cantando clássicos da música brasileira. O diplomata e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já cantaram Raça Negra em uma reunião para decidir a capital do G20, que será em novembro.

Ele havia dito ao UOL que confraternizar é uma forma de diplomacia. "Uma das funções da diplomacia é reunir as pessoas e encontrar formas de fazerem-nas confraternizar", afirmou.