Comitê do Congresso americano acusa China de subsidiar produção de fentanil

Um comitê bipartidário do Congresso dos EUA acusou as autoridades chinesas, nesta terça-feira (16), de subsidiar "diretamente" a fabricação e exportação dos ingredientes necessários para fabricar fentanil, um analgésico sintético que provocou uma onda de mortes por overdose no país.

Em um relatório, o comitê da Câmara de Representantes afirma que esses subsídios ocorrem mediante isenções fiscais sobre substâncias com as quais se fabricam drogas sintéticas, entre elas o fentanil, que são consideradas ilegais na China.

Essas acusações são feitas meses depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu contraparte chinês, Xi Jinping, concordarem em cooperar mais na luta contra as empresas que fabricam os precursores químicos utilizados para produzir fentanil.

Esse opioide sintético é responsável por milhares de mortes por overdose que são registradas nos Estados Unidos anualmente.

A comissão da Câmara de Representantes advertiu que os subsídios da China contribuíram para incentivar a venda internacional de drogas sintéticas a partir do gigante asiático.

Os membros da comissão alertam em suas conclusões que os serviços de segurança chineses notificavam os alvos das investigações americanas quando recebiam pedidos de ajuda.

Nos últimos meses, os Estados Unidos impuseram sanções às redes que se beneficiam do tráfico de fentanil, e, no início do ano, retomou as conversas com a China para frear a produção de ingredientes necessários para fabricar a droga.

