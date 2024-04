Cidade do México registra temperatura recorde de 34,2ºC

A Cidade do México registrou na segunda-feira (15) o recorde de temperatura, quando o termômetro atingiu 34,2ºC, anunciaram as autoridades.

A Comissão Nacional da Água (Conagua) afirmou que o novo registro supera os 33,9 graus alcançados em 1998 na cidade, que junto com sua área metropolitana tem mais de 20 milhões de habitantes.

A prefeitura da capital emitiu um alerta para temperaturas elevadas, que devem prosseguir nos próximos dias. A população recebeu orientações para hidratação, tentar permanecer à sombra e utilizar protetor solar.

Um incêndio florestal foi registrado em uma área próxima da cidade.

Quase todo o território mexicano foi afetado pela onda de calor. Em oito estados com litoral no Pacífico e no Golfo do México, a previsão é que o termômetro supere 45ºC.

