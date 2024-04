Chama olímpica dos Jogos de Paris-2024 é acesa em Olímpia

A chama olímpica dos Jogos de Paris-2024 foi acesa nesta terça-feira (16) no sítio arqueológico de Olímpia, na Grécia.

Devido ao céu nublado sobre a localidade que foi sede dos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, o acendimento não aconteceu com os raios do sol, como determina a tradição, mas com uma chama reserva conservada desde o ensaio geral de segunda-feira.

Depois de uma viagem de 11 dias pela Grécia, a chama seguirá para a França. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris acontecerá em 26 de julho.

O acendimento da chama dos Jogos, que terminarão em 11 de agosto, aconteceu entre as ruínas do templo de Hera, que tem 2.600 anos, berço do olimpismo, e na presença, entre outros, do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

"Neste período difícil, em que as guerras e os conflitos se multiplicam, as pessoas estão cansadas do ódio", afirmou em um breve discurso em Olímpia.

"Aspiramos algo que nos una de novo, algo que nos reúna, algo que nos dê esperança", acrescentou Bach.

"A chama olímpica que acendemos hoje simboliza esta esperança", concluiu o alemão.

O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris, Tony Estanguet, também declarou que considera os próximos Jogos "mais do que nunca uma força de inspiração (...) para todos nós e para as gerações futuras".

Na Grécia, 600 pessoas participarão no revezamento da tocha olímpica, que percorrerá 5.000 quilômetros através de sete ilhas, 10 áreas arqueológicas e a Acrópole de Atenas, onde passará uma noite junto ao Partenon.

No porto grego do Pireu, a chama embarcará em 26 de abril com destino a Marselha, sudeste da França, cidade em que chegará no dia 8 de maio.

O símbolo dos Jogos Olímpicos percorrerá toda a França, passando pelas Antilhas e Polinésia Francesa.

yap/mdm/iga/avl/fp

© Agence France-Presse