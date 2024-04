Bezos anuncia US$ 100 milhões para soluções de IA contra mudança climática

O Bezos Earth Fund, criado por Jeff Bezos em 2020 para distribuir subsídios em ações para o clima e o meio ambiente, anunciou nesta terça-feira (16) o Grande Desafio de IA para o Clima e a Natureza. O programa, que vai distribuir até US$ 100 milhões em subsídios, tem o objetivo de explorar como a IA moderna pode ajudar a enfrentar as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. As inscrições serão abertas em maio de 2024.

"A IA moderna pode ajudar a conter as mundanças climáticas e a perda da diversidade? Se sim, como? Essa é a pergunta que queremos responder", disse o fundador da Amazon, que é presidente executivo do fundo. "Ao reunir mentes brilhantes de diferentes áreas, podemos inventar novos caminhos para o futuro."

Em sua primeira fase, o Grande Desafio avançará com soluções em três áreas de foco: proteínas sustentáveis, conservação da biodiversidade e otimização da rede elétrica. Ele também incluirá uma categoria coringa para ideias fora das áreas de foco. Rodadas subsequentes abordarão outras prioridades.

Cada rodada incluirá duas oportunidades de financiamento. Na primeira fase, serão concedidos até 30 subsídios iniciais para ideias promissoras de IA que abordem as áreas de foco. Os beneficiários serão anunciados em um evento conjunto do Bezos Earth Fund e o TED durante a Climate Week NYC (Semana do Clima de Nova York), no final de setembro.

Na fase dois, esses beneficiários serão elegíveis para solicitar subsídios de até US$ 2 milhões para desenvolver seus conceitos em soluções viáveis, recebendo orientação, apoio de líderes de tecnologia e acesso à infraestrutura de computação e conjuntos de dados relevantes.

"A IA pode ter o potencial para resolver alguns de nossos maiores problemas, e estamos convocando os solucionadores de problemas mais brilhantes do planeta a trazerem suas ideias visionárias para a mesa," disse a vice-presidente do fundo, Lauren Sánchez. "Juntos, podemos inovar e resolver esses desafios."

O Bezos Earth Fund aceita propostas de profissionais, pesquisadores e inovadores ligados a universidades, ONGs, empresas privadas e organizações globais. Propostas de indivíduos não serão consideradas.

"A chegada da IA potencialmente ajudará a resolver desafios muito difíceis. Com este programa, esperamos fazer uma contribuição útil", disse o CEO do fundo, Andrew Steer.