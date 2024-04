A quase 100 dias dos Jogos de Paris 2024, chama olímpica é acesa na Grécia

A 101 dias da abertura dos Jogos de Paris 2024, a chama olímpica foi acesa na manhã desta terça-feira (16) no sítio arqueológico de Olímpia, na Grécia. A cerimônia marca o início do revezamento da tocha, que percorrerá o solo grego antes de partir para a França.

Com a colaboração especial de Renan Tolentino

O tempo nublado na localidade que foi sede dos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade não permitiu que fogo fosse aceso com os raios do sol que se refletem no espelho parabólico da pira, como manda a tradição. Por isso, foi necessário recorrer a uma chama reserva, produzida no ensaio realizado no dia anterior. A atriz grega Mary Mina, interpretando o papel de sacerdotisa, foi a responsável por acender a tocha na cerimônia.

O fogo olímpico simboliza a união entre as nações e um elo entre os Jogos da antiguidade e modernos.

O evento, transmitido ao vivo pela internet, foi acompanhado por centenas de pessoas no local. Estiveram presentes o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, entre outros representantes diplomáticos.

Bach lembrou que Paris é "o berço de Pierre de Coubertin", considerado o fundador das Olimpíadas modernas, e enalteceu o espírito de união em torno da competição.

"Os Jogos Olímpicos são o único evento que reúne o mundo inteiro em uma competição pacífica", frisou o presidente do COI. "Neste período difícil, em que as guerras e os conflitos se multiplicam no mundo, as pessoas estão cansadas do ódio. A maioria das pessoas aspira a algo que nos reúna, e a chama olímpica simboliza esta esperança", prosseguiu.

Bach afirmou ainda que a capital francesa "está marcando a história olímpica". Ele lembrou que "Paris é cidade natal do nosso fundador Pierre de Coubertin e a Cidade Luz onde ele criou os Jogos Olímpicos modernos". O presidente do COI agradeceu "a todos os franceses que acolhem os Jogos com paixão".

França está pronta

O presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, disse que "o povo francês terá a honra e a felicidade de sediar a 34ª Olimpíada. Hoje, a França está pronta para assumir o controle".

Na sequência, ele elogiou a trajetória de Laure Manaudou, ex-nadadora e medalhista olímpica, será a primeira francesa a participar do revezamento, ainda em solo grego.

"É uma honra que você seja a primeira no nosso revezamento. Em Atenas, há apenas vinte anos, você nos mostrou o caminho mais bonito ao ganhar três medalhas", concluiu Estanguet.

A tocha olímpica deve chegar à França em 8 de maio. Marselha será a primeira cidade a receber a chama em território francês. A abertura oficial dos Jogos de Paris 2024 será no dia 26 de julho.