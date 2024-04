Zagueiro da Roma recebe alta na Itália após mal súbito

ÚDINE, 15 ABR (ANSA) - O zagueiro Evan Ndicka, da Roma, recebeu alta do hospital de Údine, na Itália, após ter se sentido mal durante a partida contra a Udinese pela Série A, no último domingo (14).

O marfinense de 24 anos de idade passou por vários exames médicos que descartaram qualquer tipo de complicação em seu quadro de saúde.

De acordo com fontes do hospital ouvidas pela ANSA, Ndicka foi acompanhado pelo lateral-esquerdo e compatriota Hassane Kamara, da Udinese.

O atleta caiu no gramado no fim do segundo tempo e foi socorrido imediatamente, mas sem a necessidade de desfibriladores ou de manobras de reanimação.

Apesar da suspeita de Ndicka ter sofrido uma parada cardiorrespiratória, a hipótese foi descartada pelos médicos após exames mais aprofundados.

O encontro entre Udinese e Roma acabou suspensa com o placar em 1 a 1 e poderá ser retomado no fim de abril. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.