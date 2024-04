UE faz pressão para que Haiti inicie transição de governo

PORTO PRÍNCIPE, 15 ABR (ANSA) - Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (15), o porta-voz da União Europeia, Peter Stano, afirmou que o bloco considera "crucial" que o governo em fim de mandato do primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, estabeleça "sem mais delongas" um conselho de transição presidencial.

Stano destacou que "isso também permitirá a nomeação de um novo primeiro-ministro": "O país precisa urgentemente de uma solução liderada pelo Haiti para encerrar o atual vazio político e enfrentar a crise política, humanitária e de segurança.

Pedimos a todas as forças políticas haitianas que cooperem seriamente com esse objetivo".

Para Bruxelas, a nomeação do Conselho de Transição é necessária "também para abrir caminho para o desdobramento de uma missão multinacional de apoio à segurança".

No entanto, apesar de o governo ter publicado em 12 de abril um decreto para a criação do organismo de transição, as nove diferentes instâncias políticas e sociais que deveriam compô-lo rejeitaram o texto, argumentando que ele não respeita os acordos alcançados na fase de negociação.

"O primeiro-ministro Henry e seu governo demissionário deliberadamente optaram por não cumprir os compromissos que assinaram", afirmam as partes, destacando que o texto "não faz referência aos nomes acordados para a composição do Conselho na reunião de 11 de março de 2024". (ANSA).

