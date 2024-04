UE alerta para 'aliança do resto do mundo contra Ocidente'

BRUXELAS, 15 ABR (ANSA) - O chefe da diplomacia da União Europeia alertou nesta segunda-feira (15) para o risco do surgimento de uma "aliança contra o Ocidente", na esteira do conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

Em seu blog, o alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, reconheceu que o bloco não foi capaz de "frear os combates em Gaza e de pôr fim ao desastre humanitário, de libertar os reféns e de começar a implantar a solução de dois Estados, único modo de levar uma paz sustentável à região".

"Precisamos agir com determinação nos próximos meses para impedir a consolidação de uma aliança do 'resto do mundo contra o Ocidente', até como consequência do conflito no Oriente Médio", disse.

Segundo Borrell, apesar de a UE ser o principal parceiro comercial de Israel, o bloco tem sido "ineficiente" na gestão da crise em Gaza porque "estava dividido". "Nossa limitada influência nesse conflito, que tem um impacto tão direto em nosso futuro, não se deveu à falta de recursos", afirmou.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.