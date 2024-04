Tutora de shih tzu que perdeu olho em ataque de cão deve ser indenizada

A tutora de um shih tzu que perdeu um olho após ser atacado por um golden retriever deve receber uma indenização de R$ 6.647,83, decidiu o TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios).

O que aconteceu

Tutores dos animais respondem por eles, diz a decisão. A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF entendeu também que os tutores do Golden Retriever não "agiram com cautela na guarda do animal".

Golden retriever passeava sem focinheira e guia. No dia do incidente, o golden se aproximou do cachorro menor, que se sentiu ameaçado e rosnou. Em seguida, o golden retriever atacou "violentamente" a cabeça do outro animal, fazendo-o perder um olho.

Em recurso, o responsável pelo golden argumentou que a tutora do shih tzu também tinha culpa. Entretanto, os magistrados do TJDFT não viram assim e negaram o recurso, mantendo a sentença apenas contra os tutores do cachorro maior.

Justiça decidiu fixar indenização por danos morais e materiais. Ficou estipulado o pagamento de R$ 4.647,83 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.