Semana de Design de Milão promoverá mais de 1,3 mil eventos

MILÃO, 15 ABR (ANSA) - Mais de 1,3 mil eventos serão realizados em Milão durante o Salão de Móvel, na feira Milano-Rho, que já promete números incríveis em sua 62ª edição com visitantes de 130 países. Além disso, a próxima edição da Semana de Design começa nesta segunda-feira (15) e vai até 21 de abril com cada vez mais recordes.

O evento acontece, como sempre, na cidade durante as iniciativas "Fuori Salone" - um conjunto de atos e eventos dispersos - cujo tema principal desta vez é: "A natureza importa".

Os verdadeiros protagonistas são os bairros do design, que serão animados por inúmeros eventos. Nesta edição, a Universidade Estadual apresenta o Pavilhão Italiano na Expo 2025 em Osaka, projetado por Mario Cucinella e que ficará exposto no lobby do salão principal da instituição.

Todos os bairros da cidade participam, começando pelo "Brera Design District", que em seu 15º ano de vida aspira bater o recorde de mais de 260 eventos no calendário, entre exposições, instalações, mostras coletivas e novos produtos.

A área Ex Macello sediará o Festival Fuorisalone, um evento musical com artistas e jovens talentos de renome internacional, que farão a música ressoar em um cenário icônico da arquitetura industrial, hoje referência para a Semana de Design de Milão.

O Fuorisalone também sairá de Milão com um dos projetos mais queridos pelo público, o da Alcova, que escolheu Varedo, em Brianza, para mostrar o seu design experimental.

O local do evento será as Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi: a primeira é um exemplo perfeito da arquitetura modernista projetada por Osvaldo Borsani durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a segunda é um arquétipo de uma vila lombarda do século XVII.

Ao todo, são 18 bairros envolvidos nesses eventos. Nesta edição, também será possível admirar a antiga "Casa dell'acqua", um edifício da década de 1920 no Parque Trotter de Milão, que abrigará uma instalação imersiva e sensorial sobre o tema da água, além de alguns espaços comerciais agora abandonados, propriedades do município em bairros periféricos, que serão regenerados para abrigar apenas designers emergentes.

O corte da fita para abrir a nova edição do Salão do Móvel acontecerá nesta terça (16) em "174 mil metros quadrados de área expositiva, 1,9 mil expositores de outros 30 países", explica a presidente do Salone, Maria Porro.

Segundo dados, o evento está perto de bater um número recorde de visitantes de 130 países. Nesta edição, ícone absoluto, um realizador visionário como David Lynch prestará homenagem ao design com uma instalação que ele próprio criou, "Interiores de David Lynch. Uma sala de pensamento".

Esta será então a edição bienal da EuroCucina e do International Bathroom Show, que terá um design expositivo renovado.

Pela primeira vez, a neurociência permitirá melhorar a visita através da análise das reações neurológicas dos visitantes e o percurso circular escolhido para ambas as bienais será mais intuitivo.

Por sua vez, a instalação "Under the Surface" foi desenhada para o International Bathroom Show, e é uma reflexão sobre o uso da água e sua sustentabilidade. No centro da EuroCucina, porém, um grande palco acolherá seis revistas gastronômicas internacionais que apresentarão uma visão inédita do presente e do futuro dos ingredientes que a natureza oferece. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.