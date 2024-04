Polícia australiana prende jovem de 15 anos após bispo ser ferido com faca em igreja

Por Lewis Jackson e Stella Qiu e Scott Murdoch

SYDNEY (Reuters) - Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, incluindo um bispo com muitos seguidores na internet, em um ataque com faca durante cerimônia em uma igreja em um subúrbio de Sydney nesta segunda-feira, segundo a polícia e testemunhas, desencadeando confrontos entre moradores revoltados e a polícia.

Foi o segundo grande ataque a faca em apenas três dias, depois que seis pessoas foram mortas em ataque em um shopping à beira-mar na área de Bondi.

O bispo Mar Mari Emmanuel, da Igreja Assíria Cristo Bom Pastor, estava discursando durante uma missa noturna na segunda-feira, quando um homem caminhou em sua direção e atacou com uma faca, de acordo com vídeo do evento capturado de uma transmissão ao vivo na página de mídia social da igreja.

Membros horrorizados da congregação gritam enquanto o homem não identificado esfaqueia o padre várias vezes na cabeça e no peito, mostram os vídeos. As autoridades não revelaram o motivo do ataque.

A polícia disse que prendeu um jovem de 15 anos no local e foi forçada a mantê-lo na igreja em Wakeley, um subúrbio a cerca de 30 km a oeste do centro de Sydney, para sua própria segurança, depois que uma multidão enfurecida se reuniu do lado de fora e exigiu que o agressor fosse levado para fora.

Duas testemunhas disseram à Reuters que a multidão jogou pedras na polícia. Mais de 100 policiais foram chamados para lidar com os distúrbios e dois foram levados ao hospital com ferimentos, segundo a polícia. A Reuters viu dois homens sendo atingidos por spray de pimenta.

"Havia muita raiva porque o bispo é amado por eles, é amado por mim também, ele prega sobre o Senhor e nós amamos o Senhor", disse uma moradora local que deu seu nome como Canny.

O agressor foi levado para um local não revelado.

O serviço de ambulância de New South Wales disse que quatro pessoas ficaram feridas no ataque. Em uma postagem no Facebook, a igreja disse que o bispo Emmanuel e um sacerdote, padre Isaac Royel, estavam entre os feridos. Segundo a polícia, nenhum dos feridos corria risco de morrer.

"Pedimos suas orações neste momento. É desejo do bispo e do padre que vocês também orem pelo agressor", informou a postagem da igreja.

Emmanuel foi ordenado padre em 2009 e depois bispo em 2011, de acordo com o site da igreja. O bispo se tornou uma figura popular nas mídias sociais, com vídeos de seus sermões acumulando centenas de milhares de visualizações em plataformas como YouTube e TikTok.

Emmanuel ficou conhecido por suas opiniões duras durante a pandemia, informou a mídia local na época, com o bispo descrevendo os lockdowns da Covid como "escravidão em massa".

Um sermão recente postado online por fãs mostra-o afirmando que as Nações Unidas foram fundadas por Satanás.

Apenas alguns dias depois de um ataque com faca em Bondi, o ataque atraiu a condenação das comunidades religiosas da cidade e pedidos de calma das autoridades.

(Reportagem de Lewis Jackson, Stella Qiu, Scott Murdoch, Alasdair Pal e Praveen Menon)