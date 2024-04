Planalto anuncia que Mercado Livre planeja contratar 6,5 mil funcionários este ano no Brasil

(Reuters) - A gigante latino-americana do comércio eletrônico Mercado Livre planeja contratar 6.500 pessoas no Brasil neste ano, disse Palácio do Planalto nesta segunda-feira após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o principal executivo da empresa no país.

Uma vez implementadas, as contratações podem aumentar o quadro de funcionários do Mercado Livre no Brasil, seu principal mercado, em 28% em relação ao ano anterior, para cerca de 29 mil funcionários. As novas funções estarão focadas principalmente em logística e tecnologia, segundo comunicado do governo.

(Reportagem de André Romani)