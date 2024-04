Mulher trans é assassinada na saída de festa na zona sul de SP

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher trans de 21 anos foi assassinada na saída de uma festa na Estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo, na manhã de sábado (13).

O que aconteceu

Daniele e uma amiga brigaram com um grupo de homens na calçada. Imagens mostram que eles trocam socos e chutes.

Elas deixam o local a pé, mas são perseguidas por um carro sem placa. Nas imagens, é possível ver que o atirador coloca o braço para fora do carro e dispara na direção das amigas.

Daniele foi atingida pelos disparos. Mesmo ferida, ela entra no estacionamento de um estabelecimento e anda alguns metros antes de cair no chão. Ela morreu no local.

A amiga dela conseguiu correr na direção contrária do carro e não se feriu. Ela também é uma mulher trans.

A PM localizou o carro usado pelos criminosos no Capão Redondo. O motorista de 23 anos estava no local e foi preso em flagrante.

A polícia faz buscas pelo segundo envolvido no crime. Eles podem responder por homicídio e tentativa de homicídio.