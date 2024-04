Noiva morre afogada em piscina durante festa de casamento no interior de SP

Uma mulher de 38 anos morreu afogada ontem (14) na piscina de uma chácara em Limeira, interior de São Paulo, enquanto participava da festa do próprio casamento.

O que aconteceu

Elisangela Gazzano dos Santos Soares dançava perto da borda da piscina, quando se desequilibrou e caiu na água. Sem saber nadar, ela começou a se debater. Amigos e familiares tentaram socorrê-la, mas não conseguiram, segundo informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O Samu foi acionado e levou a vítima ainda com vida para o hospital, mas ela não resistiu. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia de Limeira.

A festa havia sido realizada para comemorar o aniversário de uma filha, além do casamento, realizado horas antes. "Olha como é o destino, um sonho sendo realizado e, no mesmo dia, sem saber, que ali seria um adeus, que ali seria a sua partida", escreveu uma amiga, Flavia Silva, em um post no Facebook.

Nas redes sociais, Elisangela postou uma foto em que está vestida de branco, ao lado do marido, no momento do casamento.

A mulher deixa o marido e cinco filhos. O velório foi realizado hoje no Monumental Bom Pastor, e o sepultamento está marcado para a tarde de hoje, no Cemitério Saudade de Americana.