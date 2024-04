Mostra de cinema LGBT+ chega à 39ª edição na Itália

TURIM, 15 ABR (ANSA) - Começa nesta terça-feira (16), no Cinema Massimo de Turim, a 39ª edição do Lovers Film Festival, o mais antigo festival de cinema de temática LGBT+ da Europa.

Em exibição até o próximo domingo (21), a mostra contará com 52 filmes, incluindo quatro pré-estreias mundiais, seis internacionais, três europeias e 28 italianas.

Pelo quinto ano seguido, o evento é dirigido por Vladimir Luxuria, célebre ativista, atriz e dramaturga transgênero italiana.

"Neste ano, em um clima de ódio e de guerra, decidimos responder com o amor", disse ela.

Entre os destaques, o festival contará, por exemplo, com a única projeção italiana do documentário "Lil Nas X: Long Live Montero", dirigido por Carlos López Estrada e Zac Manuel sobre a vida do célebre rapper afroamericano.

O pontapé inicial desta edição será uma conversa entre Luxuria e Maria Grazia Cucinotta, madrinha do festival, nesta terça-feira.

A primeira projeção será a do filme Duino, de Juan Pablo Di Pace, centrado no tema da primeira paixão. (ANSA).

