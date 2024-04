Jovem de 28 anos encontrado desacordado em piscina de rave morre no RJ

Um jovem de 28 anos foi encontrado desacordado em uma piscina de uma rave no Rio e morreu na tarde do último domingo (14). O evento foi realizado em Guaratiba, na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Lucas Dantas do Nascimento foi atendido no posto médico do evento de música eletrônica. Em nota divulgada nas redes sociais, o festival Terratronic informou que ele foi atendido ainda com sinais vitais.

O jovem foi socorrido para o Hospital Municipal Pedro II. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Evento diz que a vítima foi "imediatamente" socorrida em uma UTI móvel. "Nesse momento de dor e tristeza, a equipe Terratronic se solidariza com a família e amigos de Lucas e se coloca à disposição para prestar todo e qualquer apoio que for necessário", diz nota publicada pela organização da rave.

Família acusa evento de negligência. Nas redes sociais, familiares de Lucas denunciaram que o rapaz teria morrido ainda no evento por falta de estrutura da festa. "Não tinha nenhum salva-vidas no local. Ele ficou por mais de 20 minutos na água. Imprudência total do evento. Justiça por Lucas", diz um dos comentários.

O UOL entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio para esclarecer se Lucas chegou ao hospital com vida, mas não houve retorno.

A reportagem também questionou se o caso será investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não houve retorno até a publicação. O texto será atualizado tão logo haja resposta.