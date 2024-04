Israel diz que responderá ao ataque de mísseis e drones do Irã

JERUSALÉM (Reuters) - Israel responderá ao ataque de mísseis e drones do Irã em seu território no fim de semana, disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas nesta segunda-feira.

"Esse lançamento de tantos mísseis, mísseis de cruzeiro e drones em território israelense será respondido", disse o chefe do Estado-Maior, Herzi Halevi, falando da base da Força Aérea de Nevatim, no sul de Israel, que sofreu alguns danos no ataque.

O ataque do Irã foi uma resposta à morte de sete oficiais iranianos em um ataque ao complexo da embaixada iraniana em Damasco em 1º de abril.

(Reportagem de Henriette Chacar)