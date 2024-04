Isenção da taxa do Enem 2024: veja quem tem direito, como pedir e prazos

Do UOL, em São Paulo

O governo federal abriu nesta segunda-feira (15) o prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio). O assunto é um dos temas mais pesquisados do dia no Brasil, segundo o Google Trends.

O que se sabe

O prazo para requerer a isenção vai até 26 de abril. De acordo com o governo, esse também é o prazo para justificativa de ausência no Enem 2023.

De acordo com o edital, quem recebeu isenção da taxa de inscrição do Enem 2023 e não compareceu aos dois dias de prova deve apresentar uma justificativa para a ausência a fim de solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2024.

O resultado da solicitação estará disponível a partir de 13 de maio. Após essa data, começa o período de recursos, que vai até o dia 17 de maio.

Quem pode pedir a isenção da taxa do Enem?

Estudantes cursando o último ano do ensino médio em 2024 em uma instituição pública registrada no Censo Escolar.

Indivíduos que concluíram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas.

Pessoas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, que integram famílias de baixa renda, com cadastro ativo no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Como solicitar a isenção da taxa?

De acordo com o edital divulgado pelo Inep, é preciso:

Acessar a Página do Participante; Informar o número do CPF; Informar a data de aniversário; Informar um endereço de e-mail e um número de telefone fixo e/ou de um celular

Você pode conferir o edital completo clicando aqui.