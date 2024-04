Inflação da zona do euro caminha para 2% depois de trajetória "acidentada", diz economista-chefe do BCE

FRANKFURT (Reuters) - A inflação na zona do euro está caminhando para a meta de 2% do Banco Central Europeu no próximo ano, depois de uma trajetória "acidentada" que a fará pairar perto dos níveis atuais por enquanto, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, na segunda-feira.

"Mesmo que a perspectiva de inflação no curto prazo seja um pouco acidentada, a convergência projetada para a meta em 2025 será sustentada", disse Lane a estudantes em Dublin.

Entre os fatores que reduzem a inflação, Lane listou pressões menores dos custos de mão de obra e uma compressão adicional dos lucros das empresas.

(Reportagem de Francesco Canepa)