Homem esfaqueia bispo em igreja na Austrália

ROMA, 15 ABR (ANSA) - Um homem invadiu uma igreja em Sydney, na Austrália, nesta segunda-feira (15) e esfaqueou diversas pessoas, incluindo o líder religioso do local, o bispo Mar Mari Emmanuel.

Segundo a imprensa australiana, citando a polícia local, o ataque ocorreu durante uma celebração em Wakeley e deixou "vários" feridos sem gravidade, que foram atendidos no local.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o bispo durante seu sermão na igreja "Christ The Good Shepherd", quando um homem se aproxima dele calmamente antes de ataca-lo e esfaqueá-lo no rosto e no pescoço. Na sequência é possível ouvir os gritos dos presentes e alguns deles se aproximando para socorrer a vítima.

Um homem de cerca de 50 anos foi levado ao hospital da região com múltiplas facadas, relatou um porta-voz do serviço de emergência, sem especificar se era o religioso.

No entanto, posteriormente, a polícia australiana confirmou que Mari Emmanuel foi socorrido e não corre risco de vida. O criminoso foi detido, e as motivações do crime ainda não foram esclarecidas pelas autoridades locais.

Este é o segundo ataque a facas em locais públicos em Sydney em menos de três dias. No último sábado (13), um homem atingiu diversas pessoas que estavam em um shopping na cidade. Ao todo, seis mulheres morreram. (ANSA).

