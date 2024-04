França "tem plano B e até C" para abertura das Olimpíadas em caso de ameaça terrorista grave

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira (15) que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, com o desfile das delegações no rio Sena, poderá ser modificada em função do nível da ameaça terrorista. As Olimpíadas acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

De acordo com o presidente francês, o governo tem "planos B e C" em caso de ameaça terrorista. A primeira opção seria realizar a cerimônia de abertura no Trocadero. Outra possibilidade é que o evento aconteça no Stade de France, em Seine Saint Denis, nos arredores de Paris. Mas essa seria a última opção, já que o estádio recebe diversos eventos antes e durante os Jogos.

"Esta cerimônia de abertura", lembrou o presidente francês, "é inédita no mundo. Podemos fazê-la e vamos fazê-la", disse Macron em entrevista ao canal BFMTV e à rádio RMC. "Faremos uma análise em tempo real" dos riscos, acrescentou. O presidente francês já havia dito que uma eventual mudança da cerimônia de abertura das Olimpíadas não estava descartada, mas esta foi a primeira vez que ele falou mais sobre o assunto em público.

Há cerca de duas semanas, a DGSI, a agência de Inteligência francesa, já teria alertado o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, sobre o risco de ataque terrorista, pedindo que o "formato" da cerimônia fosse revisto. A França elevou seu nível de alerta para atentados para a categoria máxima após o ataque à casa de shows Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, em 22 de março.

Medidas de segurança

Durante a entrevista, Macron buscou tranquilizar a população sobre as medidas de segurança que estão sendo tomadas e permitirão manter a abertura no Rio Sena, como previsto. "Estamos montando um imenso perímetro de segurança, e vamos rastrear todas as pessoas que entram e saem", insistiu.

A cerimônia de abertura também foi reduzida e o número de espectadores que poderão assisti-la gratuitamente diminuiu de 500 mil para 222 mil. No total, cerca de 320 mil pessoas estarão presentes.

Faltando três meses para o início das Olimpíadas, o presidente também falou sobre a função diplomática dos Jogos. A França, disse, "fará de tudo para ter uma trégua olímpica". Macron declarou que pedirá ajuda ao presidente chinês, Xi Jinping, que deve vir a Paris no início de maio.

Em novembro, a Assembleia Geral da ONU pediu a todos os países do mundo que respeitassem a tradicional "trégua olímpica" para os Jogos de Paris. Segundo Macron, o governo também organizará em 25 de julho uma cúpula com o Comitê Olímpico Internacional (COI) "sobre esporte, alimentação e educação", com o objetivo de "dar aos nossos jovens um futuro melhor".

Franceses estão preocupados com organização dos Jogos

Uma pesquisa do instituto francês Ipsos, publicado no jornal La Tribune Dimanche, mostrou que apenas 53% dos franceses se dizem "interessados" nos Jogos, o que representa uma queda de oito pontos em relação a seis meses. A maioria dos entrevistados se diz "preocupada" com a capacidade da França de garantir que "tudo dê certo" nas Olimpíadas.

"A França é um time, é uma nação unida", respondeu Emmanuel Macron. Ele também garantiu ter "confiança nos sindicatos", que ameaçam entrar em greve durante os Jogos. "Eles têm responsabilidade, estarão ao nosso lado", disse.

O presidente visitou nesta segunda o canteiro de obras do Grand Palais, no 8º distrito, reformado desde 2021 e que vai sediar as provas olímpicas e paralímpicas de esgrima e taekwondo. "O mundo inteiro vai encontrar o Grand Palais e vai redescobri-lo", disse Macron aos trabalhadores, prometendo voltar para a inauguração oficial.

O local está programado para ser entregue ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos na sexta-feira (19). "Este projeto para o novo Grand Palais, com um orçamento de cerca de € 500 milhões, abrange os 77.000 m2 do local, as galerias, as fachadas e o Palais de la Découverte", disse o Palácio do Eliseu.

(Com informações da AFP)