Colonos israelenses matam dois palestinos na Cisjordânia ocupada, diz prefeito

CAIRO (Reuters) - Colonos israelenses mataram dois palestinos nesta segunda-feira na província de Nablus, na Cisjordânia ocupada, afirmou o prefeito de Aqraba, Salah Bani Jaber, à Reuters.

“Cerca de 50 colonos, muitos deles armados, atacaram moradores do vilarejo Khirbet al-Tawil, ao leste de Aqraba, na província de Nablus. Eles abriram fogo contra os jovens e isso levou às mortes de dois jovens e deixou outros feridos”, afirmou o prefeito.

As tensões estão altas na Cisjordânia ocupada desde que Israel lançou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza após o ataque do grupo palestino Hamas em 7 de outubro no outro lado da fronteira.

Registros do Ministério da Saúde palestino mostram que pelo menos 460 palestinos da Cisjordânia foram mortos por forças israelenses, ou colonos, desde o começo da guerra em Gaza.

No mesmo período, pelo menos 13 israelenses, entre eles dois membros das forças israelenses, foram mortos por palestinos na Cisjordânia, de acordo com uma contagem de Israel.

(Reportagem de Ali Sawafta)