“Agência-escola” forma profissionais com aulas de comunicação não-violenta

Para além de uma agência de publicidade, a All Set trabalha para inserir novos profissionais no mercado de comunicação e prepará-los para futuros desafios da profissão, disse o CEO da empresa, Leopoldo Jereissati, em entrevista ao Divã de CNPJ:

Colocamos elas perto de profissionais muito bons e técnicos para elas se desenvolverem naquilo que eles gostam [...] Ensinamos linguagem e comunicação não-violenta, liderança, como você lida com situações complexas, ensinamos educação financeira [...]

Leopoldo Jereissati, CEO da All Set Comunicação

Em busca de diversificar a atuação da empresa e as oportunidades profissionais da equipe, Leopoldo chamou um novo gestor para a empresa, com foco em inteligência de dados e análise para a campanhas de comunicação. O que pode, na sua visão, trazer novas áreas de trabalho para a empresa e para os profissionais.

"A All Set tem uma pegada de aproveitar o nicho que encontramos, que é de gestão e alta produtividade, para inserir muita gente no mercado. Eu sempre fui movido pelas pessoas da empresa, meu crescimento sempre foi olhando para elas. [...] Sempre que eu sentia que faltava algo, energia pra elas, esse era o momento de buscar algo diferente do que estávamos fazendo".

