Bota o casaco: 1º frio do outono vem aí e pode ter até geada

A primeira "queda de temperatura acentuada" do outono será sentida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil nos próximos dias. A frente fria poderá causar geada nos estados do Sul pela primeira vez em 2024 e novos recordes de baixa temperatura para o ano em várias capitais do país.

Como será o frio no centro-sul

A partir desta terça (16), uma massa de ar frio de origem polar chegará ao Brasil pelo interior do continente, o que aumenta o potencial de resfriamento da região e leva baixas temperaturas a áreas interioranas do Sudeste e do Centro-Oeste, segundo a Climatempo, que fala em "primeira queda de temperatura acentuada" em um comunicado.

No Sul, há expectativa de frio intenso que poderá causar geadas pela primeira vez no ano no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Associada a um forte ciclone extratropical que atingirá a costa argentina, a frente fria poderá ser sentida gradualmente entre a noite de terça e segunda-feira (20), em vários estados do centro-sul do país.

Embora não seja muito forte, a massa de ar frio continental tem potencial para produzir as menores temperaturas de 2024, até agora, nas capitais Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande, de acordo com a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim.

Confira as previsões:

Sul

Frio acentuado entre 17 e 20 de abril, com possibilidade de geada nos dias 18 e 19, nas áreas mais elevadas da serra do Rio de Grande do Sul, de Santa Catarina e do sul do Paraná.

Em Porto Alegre (RS), a "mudança brusca de temperatura", segundo a Climatempo, ocorre de quinta-feira (18) até o final de semana, com previsão mínima de 13°C e máxima de 26°C no período.

Curitiba (PR) deve registrar em seus termômetros mínima de 12°C e máxima de 23°C, entre os dias 18 e 21.

Já em Florianópolis (SC), o frio chega mais ameno, com mínima de 15°C e máxima de 27°C, no mesmo período da próxima semana.

Sudeste

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a temperatura começa a cair a partir de 18 de abril. Até o sábado (20), os termômetros devem marcar em ambas as capitais mínima de 13°C e máxima de 25°C.

No sul de Minas Gerais, na Zona da Mata Mineira e no Triângulo Mineiro, a temperatura também deve cair entre 18 e 20 de abril. Em Belo Horizonte, o frio será mais sentido na sexta-feira (19) e no sábado (20), com previsão mínima de 15°C e máxima de 24°C.

Espírito Santo terá uma ligeira queda da temperatura nos dias 19 e 20 de abril. A mais baixa prevista para a capital capixaba no período é de 20°C e a mais alta, de 29°C.

Centro-Oeste

Em Mato Grosso do Sul, o ar frio chega entre os dias 17 e 20 de abril, mas a previsão para Campo Grande não é das mais geladas, com mínima de 18°C e máxima de 31°C, de quinta (18) a sábado (20).

Mato Grosso terá queda "suave" da temperatura no sul e oeste do estado, que inclui Cuiabá e Rondonópolis, entre 17 e 19 de abril. Na capital, os termômetros devem marcar de 23°C a 33°C nesses dias.

Goiás também tem previsão de ligeira diminuição da temperatura na próxima semana, especialmente no sul do estado. Em Goiânia, a previsão mínima é de 20°C, com máxima de 32°, entre os dias 17 e 21.

No Distrito Federal, a previsão é que Brasília registre mínima de 18°C e máxima de 29°C nos próximos sete dias (15 a 22 de abril).