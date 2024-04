Villarreal arranca empate na festa do Athletic Bilbao, campeão da Copa do Rei

As esperanças do Athletic Bilbao de se classificar para a próxima Liga dos Campeões sofreram um revés ao empatar com o Villarreal (1-1), neste domingo (14), pela 31ª rodada, numa tarde em que o time basco, que no último fim de semana se sagrou campeão da Copa do Rei, recebeu os aplausos dos torcedores e o 'corredor de honra' formado pelos jogadores da equipe adversária.

Um pênalti convertido por Dani Parejo nos acréscimos, quando o 'Submarino Amarelo' estava com um jogador a menos devido à expulsão de Santi Comesaña (46') estragou a festa em um San Mamés vestido de gala para receber seus heróis, campeões da Copa do Rei aconteceu no último sábado pela primeira vez após quarenta anos, depois de vencer o Mallorca nos pênaltis.

Ohian Sancet, que marcou um gol na final, abriu o placar para os anfitriões com um bom chute da parte exterior do pé direito de dentro da área (66'), mas um pênalti confirmado após uma revisão do VAR nos descontos e convertido por Dani Parejo decretou o empate (90+5). O Villarreal perdoou um chute de onze metros de Gerard Moreno aos 11 minutos de jogo.

"Se tirarmos todas as jogadas (polêmicas), foi realmente uma partida acirrada em que as duas equipes jogaram bem, tanto com a ideia de vencer, quanto com a dificuldade que existia para nós durante a semana (de comemorações). Nós entramos em campo com tudo, com a ideia de vencer", garantiu o treinador do Athletic Ernesto Valverde, que no time titular trocou apenas o goleiro (Unai Simón entrou no lugar de Julen Agirrezabala) e Ruiz de Galarreta (que cumpriu suspensão e foi substituído por Mikel Vesga) em relação ao time que jogou a final da Copa do Rei.

O Athletic, com a classificação para a próxima Liga Europa garantida graças ao título, ocupa a quinta posição, quatro pontos atrás do Atlético de Madrid (4º) que fecha a zona da Liga dos Campeões faltando sete rodadas para o final da temporada.

"Temos que continuar lutando para melhorar a nossa posição e vamos fazer isso até o final. Na próxima semana faremos mais um jogo em casa (contra o Granada), e a nossa ideia é tirar pontos dos que estão na frente", disse Valverde, de olho no Atlético e no Girona (3º).

Mais cedo, o Granada (19º) conseguiu uma vitória - a terceira da temporada - contra o Alavés por 2 a 0, com o segundo gol marcado pelo argentino Lucas Boyé, que deixa os andaluzes ainda a 11 pontos da salvação.

Quem ficou mais perto da permanência na primeira divisão foi o Sevilla (13º) graças à vitória por 2 a 0 sobre o Las Palmas (12º).

E no último jogo deste domingo a Real Sociedad (6ª colocada) empatou em casa com o lanterna Almería (2-2).

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Betis - Celta Vigo 2 - 1

- Sábado:

Atlético de Madrid - Girona 3 - 1

Rayo Vallecano - Getafe 0 - 0

Mallorca - Real Madrid 0 - 1

Cádiz - Barcelona 0 - 1

- Domingo:

Las Palmas - Sevilla 0 - 2

Granada - Alavés 2 - 0

Athletic Bilbao - Villarreal 1 - 1

Real Sociedad - Almería 2 - 2

- Segunda-feira:

(16h00) Osasuna - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 78 31 24 6 1 67 20 47

2. Barcelona 70 31 21 7 3 62 34 28

3. Girona 65 31 20 5 6 63 39 24

4. Atlético de Madrid 61 31 19 4 8 59 36 23

5. Athletic Bilbao 57 31 16 9 6 51 29 22

6. Real Sociedad 50 31 13 11 7 45 33 12

7. Betis 45 31 11 12 8 38 37 1

8. Valencia 44 30 12 8 10 33 32 1

9. Villarreal 39 31 10 9 12 49 54 -5

10. Getafe 39 31 9 12 10 37 43 -6

11. Osasuna 39 30 11 6 13 36 43 -7

12. Las Palmas 37 31 10 7 14 29 35 -6

13. Sevilla 34 31 8 10 13 39 44 -5

14. Alavés 32 31 8 8 15 26 38 -12

15. Mallorca 31 31 6 13 12 25 36 -11

16. Rayo Vallecano 31 31 6 13 12 25 38 -13

17. Celta Vigo 28 31 6 10 15 33 46 -13

18. Cádiz 25 31 4 13 14 21 41 -20

19. Granada 17 31 3 8 20 32 60 -28

20. Almería 14 31 1 11 19 30 62 -32

