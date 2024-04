Principal comandante da Ucrânia diz que a Rússia pretende conquistar Chasiv Yar até 9 de maio

Por Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - O principal comandante da Ucrânia disse neste domingo que as forças russas pretendiam conquistar a cidade de Chasiv Yar até 9 de maio, preparando o cenário para uma importante batalha pelo controle de terrenos elevados no leste, onde a Rússia está concentrando seus ataques.

9 de maio é a data em que a Rússia marca a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial com um desfile militar anual supervisionado pelo presidente russo, Vladimir Putin, na Praça Vermelha.

A rápida captura da cidade por Moscou, com uma população pré-guerra de 12.200 habitantes, a oeste da cidade ocupada de Bakhmut, indicaria um crescente impulso no campo de batalha russo, à medida que a Ucrânia se debate com um abrandamento da ajuda militar ocidental.

O coronel-general Oleksandr Syrskiy, que alertou este fim de semana que a situação no leste tinha se deteriorado, disse que a Rússia estava concentrando esforços a oeste de Bakhmut para tentar capturar Chasiv Yar antes de avançar em direção à cidade de Kramatorsk.

As brigadas de Kiev estavam impedindo os ataques na região de Donetsk por enquanto e foram reforçadas com munições, drones e dispositivos de guerra eletrônica, disse ele em comunicado na rede social Telegram.

“A ameaça continua relevante, tendo em conta o fato de que a alta liderança militar russa atribuiu às suas tropas a tarefa de capturar Chasiv Yar até 9 de maio”, disse ele, sem dar mais detalhes.

A guerra intensificou-se nas últimas semanas, com a Rússia realizando três ataques aéreos massivos contra centrais elétricas e subestações ucranianas, aumentando os receios sobre a resiliência de um sistema energético que foi prejudicado no primeiro inverno da guerra.

