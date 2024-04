Mulher desaparecida em Goiás pediu ajuda para o filho por mensagem

Do UOL, em Brasília

A pedagoga Fábia Cristina Santos pediu ajuda por mensagem ao filho no mesmo dia em que desapareceu com o marido Wander José de Jesus, em Goiás.

O que aconteceu

Câmeras mostraram Fábia e Wander em posto de combustíveis. A TV Anhanguera teve acesso às câmeras de segurança que registraram os dois abastecendo o carro (Fiesta preto, da Ford), às 13h49. Às 14h18, um radar registrou o veículo passar acima do permitido na via.

Casal foi multado por alta velocidade na rodovia GO-469, em Abadia de Goiás. O casal sumiu enquanto viajava para a missa de sétimo dia do pai de Fábia, em Quirinópolis, no dia 9 de março.

Fábia enviou uma mensagem de texto para o filho minutos depois da infração, dizendo: "me ajuda". O print da conversa, disponibilizado pela advogada do caso, Rosemere Oliveira, mostra que o jovem respondeu: "O que? Você me preocupa".

A mulher enviou outra mensagem, e apagou. O filho segue tentando contato com a mãe, mas as mensagens não são recebidas.

O casal está junto há 27 anos. Fábia e Wander têm dois filhos, um que ainda morava com eles e outro já casado. Os familiares disseram à TV Anhanguera que eles não tinham desavenças com outras pessoas.

Investigação da Polícia Civil está em sigilo. O UOL também procurou a advogada da família, e aguarda retorno.