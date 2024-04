Meninos de 9 anos guarda dinheiro por cinco anos para comprar Chevette

Nada de videogame ou carrinhos de controle remoto. O pequeno Max Arthur Machado Cavalli, de nove anos, sonhava mesmo era em ganhar um Chevette tubarão de aniversário. Após guardar dinheiro por cinco anos, o menino, morador de São José, na Grande Florianópolis, teve o sonho realizado pelos pais e ganhou modelo ano 1974. A reação da criança viralizou nas redes sociais.

A empresária Bruna Kaylie Machado da Silva, mãe do garoto, conta que a paixão do filho por esse modelo de carro é antiga, começou quando ele era bebê por influência do tio que tinha um carro do modelo.

"A paixão por carros antigos em si começou faz tempo, quando ele começou a falar, já dizia que gostava de carros antigos mais do que os atuais e esportivos", conta a mãe.

Aos quatro anos, o garoto passou a juntar dinheiro para comprar um veículo do modelo Tubarão, mesmo ainda não tendo idade para dirigir. Durante cinco anos, Max conseguiu juntar mais de R$ 3,2 mil.

"Ele sempre pedia para os avós, tios e padrinhos para não dar brinquedos de presente e sim dinheiro porque ele queria comprar o carro. Ele tem um cofrinho e usava para guardar todo dinheiro que ganhava. No fim de cada ano, pegávamos o dinheiro do cofrinho e colocávamos em uma conta bancária dele", recorda Bruna.

O valor arrecadado pelo menino ajudou os pais a comprar a relíquia que custou quase R$ 20 mil. A surpresa e entrega do carro para a criança foi no 30 de março, dia do aniversário de Max.

"Ele não imaginava que ganharia. Quando viu o Chevette Tubarão que ele tanto queria, caiu no choro", recorda a mãe.

O veículo está todo reformado e foi comprado a uma cidade a quase 600 quilômetros de onde a família mora. Como Max ainda não tem idade para poder tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), a família está responsável por dirigir o veículo do menino.

"Ele sabe que não pode pegar o carro. Usamos para levá-lo na escola e passear pela cidade. Ele ama chegar nos lugares e ver as pessoas perguntarem sobre o carro dele. Passear com o carro aos fins de semana se transformou em uma diversão para toda a família", afirma a empresária.

Paixão de Max por Chevette começou por influência do t Imagem: Arquivo Pessoal

A mãe conta ainda que agora o filho já voltou a guardar dinheiro e já tem um novo objetivo. "Ele quer construir uma garagem aqui em casa. Ele diz que o carro é uma relíquia e não pode ficar no tempo porque vai deteriorar", finaliza a mãe.