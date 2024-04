Jordânia convoca embaixador iraniano para protestar contra interferência em seus assuntos

AMÃ (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, disse que seu país convocou o embaixador iraniano para protestar contra comentários do Irã que representariam uma interferência nos assuntos internos do reino.

Em declarações feitas à emissora pública estatal Mamlaka, Safadi referiu-se a comentários em mídias oficiais do Irã nos últimos dias que alertavam que a Jordânia seria o próximo alvo caso cooperasse com Israel num confronto com o Irã.

(Reportagem de Suleiman Al-Khalidi)