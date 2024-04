Itália reunirá Comitê de Segurança por tensão no Oriente Médio

ROMA, 14 ABR (ANSA) - O ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, anunciou neste domingo (14) que está em contato com os prefeitos das cidades italianas e convocou a Comissão de Ordem e Segurança Pública após o ataque iraniano contra Israel.

Segundo as autoridades italianas, o comitê se reunirá nesta segunda-feira (15), a partir das 15h (horário local), e contará com a presença dos responsáveis da polícia e dos serviços de inteligência para fazer uma avaliação após a escalada do conflito no Oriente Médio.

Hoje, a prefeitura de Roma chegou a realizar um comitê provincial para a ordem e segurança. "Há atenção máxima", declarou o prefeito de Roma, Lamberto Giannini.

De acordo com ele, "foi uma reunião para testar as medidas de segurança que já são muito elevadas", principalmente porque desde o início da crise os serviços estão em alerta. "Foi bom fazer um balanço e pensar na situação. Na Itália há sempre muita atenção", acrescentou.

Giannini enfatizou ainda que todos estão "trabalhando para fazer o que é certo, para garantir a segurança e a percepção de segurança". "Há uma troca contínua de informações e impressões com a comunidade judaica", concluiu. (ANSA).

