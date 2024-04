Israel reabre escolas na segunda (15) após ataques com drones do Irã

O exército de Israel anunciou nesta segunda-feira (noite de domingo, 14, no Brasil) a reabertura das escolas na maior parte do país, fechadas no sábado após os ataques iranianos com mísseis e drones.

Após avaliar a situação, "decidiu-se retomar as atividades educacionais em todo o país" a partir de segunda-feira (15), embora com "restrições" na área fronteiriça com o Líbano e nas localidades próximas à Faixa de Gaza, informou o porta-voz do exército, Daniel Hagari, na rede social X.

Israel havia anunciado o fechamento das escolas e creches por dois dias e o cancelamento de excursões, bem como restrições a aglomerações.

As medidas foram tomadas depois que o Irã lançou, na noite de sábado, um ataque com drones e mísseis contra território israelense, em retaliação a uma ofensiva que Teerã atribui a Israel e que destruiu seu consulado em Damasco.