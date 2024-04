Irã informou a Turquia com antecedência sobre sua operação contra Israel, diz fonte turca

ANCARA (Reuters) - O Irã informou a Turquia antecipadamente sobre a sua operação planeada contra Israel, disse uma fonte diplomática turca à Reuters neste domingo, acrescentando que os EUA transmitiram ao Irã através de Ancara que a sua operação deve estar "dentro de certos limites".

No início desta semana, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros turco para deixar claro que a escalada no Oriente Médio não era do interesse de ninguém.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu)